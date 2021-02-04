لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله إن الـ16 من الشهر الجاري هو آخر موعد لتسجيل الناخبين، مشيرا إلى سلسلة من الأنشطة التوعوية التي نظمت في محافظات الضفة وقطاع غزة، لتوعية المواطن على أهمية الانتخابات وكيفية التسجيل لها، باعتبار عملية التسجيل شرطا اساسيا للمواطن كي يتمكن من الترشح والتصويت.



وفيما يتعلق بمن يحق له الاقتراع قال طعم الله: إن أي مواطن مقيم في الأراضي الفلسطينية ولا يحمل أوراق ثبوتية فلسطينية يجب عليه التوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية لإثبات الشخصية وموجب إثبات الشخصية يمكنه التسجيل ضمن سجلات الانتخابات.



بالنسبة للمقيمين من الضفة في غزة والعكس قال طعم الله في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، يتوجب عليهم الحضور إلى مكاتب وزارة الداخلية في المحافظة وستقوم بتوفير وثيقة اثبات شخصية لهم.



وتوقع طعم الله أن يتم اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي للانتخابات، و5 الاف صحفي محلي ودولي لتغطية العملية الانتخابية ، مضيفا أن لجنة الانتخابات بدأت بعملية اعتماد المراقبين والصحفيين ،وقامت بمراسلة عشرات المؤسسات العاملة في مجال الانتخابات ، ومؤسسات المجتمع المدني

العاملة في مجال الديمقراطية لتقديم طلبات لاعتمادهم كهيئات رقابة محلية.



وبين طعم الله أنه سيتم إرسال مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يوم الاحد المقبل ، وسيعقد مؤتمر صحفي بالخصوص ، سيتم فيه طرح موضوع الحريات وشكاوي المواطنين فيما يتعلق بالحريات.