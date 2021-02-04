العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول: إن ما قامت به قوات الاحتلال، في خربة حمصة الفوقا، يأتي في إطار اعتداءات الاحتلال المستمرة، ضد أبناء شعبنا، والهادفة إلى فرض أكبر قدر من الوقائع على الأرض، وكسر صمود أهالي حمصة الفوقا، وتهجيرهم، من أجل الاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض.



وأشار العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، إلى أنه سيكون هناك حراك جماهيري اليوم فى خربة حمصة الفوقا، بمشاركة قناصل وسفراء دول أجنبية؛ للاطلاع على الجرائم، التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المواطنين هناك.



وأكد على أن هذه المعركة مستمرة، ولا يمكن لشعبنا أن يستسلم أو يسلم بها، وسيبقى صامداً في أرضه، مشدداً على أن جيش الاحتلال، يسعى للاستفراد بالتجمعات السكانية هنا وهناك؛ لذا لا بد من دعم صمودهم؛ للبقاء على أراضيهم، ما يشكل عائقاً أمام تطبيق مخططات الاحتلال الاستيطانية.