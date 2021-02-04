النائب الشرافي: هدم بيوت خربة (حمصة الفوقا) في الأغوار الشمالية جريمة حرب



وقال الشرافي: "الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم، يأتي بجرائم جديدة من هدم وتدمير للبيوت والأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وما حدث اليوم من هدم لعشرات البيوت في خربة حمصة الفوقا، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".



وأضاف: "هدم الاحتلال بيوت خربة حمصة الفوقا، يدلل على

الطبيعة الإجرامية لهذا الاحتلال، الذي هدم خربة الحمصة للمرة الثالثة في تجاوز للقانون الدولي، وإن الاحتلال، وفي ظل الصمت الدولي على جرائمه، يدوس بأقدامه على القوانين الدولية.



وأكد على أن المقاومة، هي الكفيلة بمواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن المجرم شارون، الذي كان يعتبر مستوطنة (نيتساريم) كتل أبيب، غادرها مدحوراً تحت ضربات المقاومة.



ودعا الشرافي، لتفعيل المقاومة بكافة أشكالها في الضفة، ضد

الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، د. يوسف الشرافي، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، واعتبرها جريمة حرب، داعياً لتفعيل المقاومة في الضفة بكافة أشكالها بوجه الاحتلال.