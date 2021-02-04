شؤون فلسطينية

النائب الشرافي: هدم بيوت خربة (حمصة الفوقا) في الأغوار الشمالية جريمة حرب

النائب الشرافي: هدم بيوت خربة (حمصة الفوقا) في الأغوار الشمالية جريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، د. يوسف الشرافي، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، واعتبرها جريمة حرب، داعياً لتفعيل المقاومة في الضفة بكافة أشكالها بوجه الاحتلال.

وقال الشرافي: "الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم، يأتي بجرائم جديدة من هدم وتدمير للبيوت والأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وما حدث اليوم من هدم لعشرات البيوت في خربة حمصة الفوقا، يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف: "هدم الاحتلال بيوت خربة حمصة الفوقا، يدلل على
الطبيعة الإجرامية لهذا الاحتلال، الذي هدم خربة الحمصة للمرة الثالثة في تجاوز للقانون الدولي، وإن الاحتلال، وفي ظل الصمت الدولي على جرائمه، يدوس بأقدامه على القوانين الدولية.

وأكد على أن المقاومة، هي الكفيلة بمواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن المجرم شارون، الذي كان يعتبر مستوطنة (نيتساريم) كتل أبيب، غادرها مدحوراً تحت ضربات المقاومة.

ودعا الشرافي، لتفعيل المقاومة بكافة أشكالها في الضفة، ضد
الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

الحكومة: الاحتلال يمارس إرهاباً منظماً وسنستمر بدعم المواطنين

الحكومة: الاحتلال يمارس إرهاباً منظماً وسنستمر بدعم المواطنين

هيئة مكافحة الفساد تسلمت (90) شكوى وبلاغاً وأحالت (4) ملفات للنائب العام

هيئة مكافحة الفساد تسلمت (90) شكوى وبلاغاً وأحالت (4) ملفات للنائب العام

فلسطين تُسجل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

النائب الشرافي: هدم بيوت خربة (حمصة الفوقا) في الأغوار الشمالية جريمة حرب

النائب الشرافي: هدم بيوت خربة (حمصة الفوقا) في الأغوار الشمالية جريمة حرب

الحكومة: الاحتلال يمارس إرهاباً منظماً وسنستمر بدعم المواطنين

الحكومة: الاحتلال يمارس إرهاباً منظماً وسنستمر بدعم المواطنين

هيئة مكافحة الفساد تسلمت (90) شكوى وبلاغاً وأحالت (4) ملفات للنائب العام

هيئة مكافحة الفساد تسلمت (90) شكوى وبلاغاً وأحالت (4) ملفات للنائب العام

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

حماس: هدم مساكن المواطنين في (حمصة الفوقا) لا يمكن وقفه إلا بتصعيد المقاومة الشاملة

حماس: هدم مساكن المواطنين في (حمصة الفوقا) لا يمكن وقفه إلا بتصعيد المقاومة الشاملة

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

لبنان: العثور على ناشط مقتول في سيارة

لبنان: العثور على ناشط مقتول في سيارة

موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي

موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا