الحكومة: الاحتلال يمارس إرهاباً منظماً وسنستمر بدعم المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة، على لسان المتحدث باسمها، الدكتور ابراهيم ملحم: إن قوات الاحتلال، تقوم بارهاب منظم ضد المواطنين في خربة حمصة الفوقا في الأغوار، مضيفاً أن هناك جهوداً مبذولة مع كافة الهيئات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان؛ للجم شهوة التوسع والتهجير القسري، التي تمارسها حكمة اليمين المتطرف.



وأوضح ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي للاستيلاء على أراضي المواطنين، تتسارع بصورة كبيرة ووحشية، تحت أعين جيش الاحتلال، الذي يمارس الإرهاب، مشدداً على أن الحكومة، ستستمر بالعمل لدعم صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم، وإعادة ما هدمه الاحتلال.