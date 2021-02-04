شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تسلمت (90) شكوى وبلاغاً وأحالت (4) ملفات للنائب العام

هيئة مكافحة الفساد تسلمت (90) شكوى وبلاغاً وأحالت (4) ملفات للنائب العام
رام الله - دنيا الوطن
أظهر التقرير الشهري، الصادر عن الدائرة الإعلامية في هيئة مكافحة الفساد، عن الشهر الماضي، جملة الأنشطة والفعاليات التي حققتها الهيئة على أكثر من صعيد.

وكشف التقرير عن الملفات، التي أحالتها هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة جرائم الفساد والجهات ذات الاختصاص، وعدد الشكاوى والبلاغات التي وصلت للهيئة، وسط زيادة عدد المتابعين لأنشطة وفعاليات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ليصل إلى قرابة مليون مشاهدة خلال العام الماضي 2020 حسب تقرير الدائرة الإعلامية.

وأحال رئيس هيئة مكافحة الفساد، أ. رائد رضوان خلال شهر كانون الثاني/ يناير، (4) ملفات إلى النائب العام، في حين استلمت الهيئة خلال الشهر نفسه ما مجموعه (90) شكوى وبلاغاً، وأنجزت ما مجموعه (74) شكوى وبلاغاً.

ونالت جريمة إساءة استعمال السلطة النصيب الأوفر من مجمل الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الشهر المنصرم، حيث توزعت الشكاوى والبلاغات بحسب الجرم المشتبه إلى ما يلي: (78) شكوى وبلاغاً ضد إساءة استعمال السلطة، (6) ضد
الواسطة والمحسوبية، (2) ضد التزوير، و(1) ضد إساءة الائتمان، و(1) ضد الكسب غير المشروع، و(2) عدم الاختصاص.

أما من ناحية القطاعات، فاستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم (49) شكوى وبلاغاً ضد القطاع العام، و(29) ضد الهيئات المحلية، و(4) ضد جمعيات، و(2) ضد شركات المساهمة الخاصة، و(2) ضد شركات مساهمة عامة، و(1) لجان، و(3) مجالس.

واستلمت الهيئة (27) شكوى وبلاغاً من مجمل الشكاوى والبلاغات المُستلمة خلال الشهر المنصرم عن طريق الحضور الشخصي للهيئة وتسليم الشكوى باليد، فيما حين استلمت (52) شكوى وبلاغاً من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، و(4) من خلال المراسلات الرسمية سواء من المؤسسات العامة أو الجمعيات الخيرية أو البلديات أو أي جهة أخرى، و(2) من خلال البريد الإلكتروني، و(2) من خلال الفاكس، و(3) من خلال الرصد الإلكتروني.

كما جرى رفع السرية المصرفية عن (9) ملفات، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم رفع السرية المصرفية عنهم نتيجة هذه القرارات (39) شخصاً، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على (9) جهات خاضعة، وإلى ذلك تسلمت الهيئة (262) إقرار ذمة مالية،
وقامت بتسليم (387) نموذج إقرار ذمة مالية.

وحاز تولي رضوان، مهام منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد بداية الشهر الماضي، على اهتمام واسع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وانعكس ذلك من حجم الوفود للشخصيات الرسمية والشعبية والمؤسساتية التي زارت مقر الهيئة لتقديم التهنئة والتبريكات بتوليه هذا المنصب، إضافة الى استقبال مجموعة كبيرة من رسائل التهنئة، التي وصلت للهيئة من قبل المؤسسات الشريكة على المستوى العربي والدولي، التي أكدت على استمرار التعاون والشراكة مع الهيئة.

وفي إطار منفصل، أصدرت الهيئة التقرير الأول للمرصد الوطني لمؤشرات الفساد 2020، والذي يوفر للمستخدمين والمهتمين والدارسين، مؤشرات إحصائية حول أهم البيانات المتعلقة بعمل هيئة مكافحة الفساد، ونيابة جرائم الفساد، ومحكمة جرائم
الفساد.

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