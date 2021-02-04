فلسطين تُسجل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات، و661 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و419 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: أريحا والأغوار (1)، بيت لحم (1)، جنين (1)، سلفيت (1)، نابلس (2)، قطاع غزة (1)، ضواحي القدس (1).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (49)، طوباس (18)، قلقيلية (12)، بيت لحم (42)، نابلس (53)، أريحا والأغوار (13)، رام الله والبيرة (127)، طولكرم (18)، الخليل (44)، جنين (24)، قطاع غزة (200)، ضواحي القدس (61)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4771 فحصا.



وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت (10)، طوباس (16)، قلقيلية (5)، بيت لحم (10)، نابلس (24)، أريحا والأغوار (9)، طولكرم (28)، الخليل (23)، جنين (19)، قطاع غزة (275).



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.