حماس: هدم مساكن المواطنين في (حمصة الفوقا) لا يمكن وقفه إلا بتصعيد المقاومة الشاملة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، هدم جيش الاحتلال لمساكن المواطنين في (حمصة الفوقا) في الأغوار الشمالية، استمراراً لسياسة التطهير العرقي، الذي تمارسه المؤسسات الصهيونية، ضد شعبنا منذ عشرات السنين.



وقال قاسم في تصريح، وصل "دنيا الوطن": إن "جريمة هدم المنازل في (حمصة الفوقا)، امتداد لمنهجية الإرهاب المنظم، الذي يمارسه الكيان الصهيوني بشكل يومي، ضد شعبنا في كل أماكن وجوده".



وأضاف، أن تصاعد سياسة التهجير للمواطنين في الضفة الغربية، مصحوب بتصاعد معدلات ضم الأراضي، يعكس الاستخفاف الصهيوني بكل القوانين والقرارات الدولية.



وأكد الناطق باسم (حماس) على أن هذه الهمجية الصهيونية في هدم المنازل وتهجير السكان، لا يمكن وقفها إلا بتصعيد المقاومة الشاملة والموحدة.