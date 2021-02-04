لبنان: العثور على ناشط مقتول في سيارة

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رام الله - دنيا الوطن

عثر على الناشط اللبناني، لقمان سليم، مقتولاً داخل سيارة مستأجرة في منطقة النبطية، بعد أن أعلنت شقيقته عن فقدانه منذ عدة ساعات.



ووفق ما ذكرت وسائل إعلام اللبنانية، فقد عثر على الناشط داخل السيارة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان.



وأفاد مصدر أمني لصحيفة (النهار) عن وجود آثار طلقتين في السيارة.



ووفق الصحيفة، فقد كان الاتصال مع سليم لساعات من دون معرفة شيء عن مكان وجوده، رغم محاولات الإتصال به هاتفياً، وغردت شقيقته، رشا الأمير، على (تويتر) قائلة: "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من 6 ساعات، عائًدا إلى بيروت، وهو لم يعد بعد، هاتفه لا يرد، لا أثر له في المستشفيات، من يعرف عنه ليتواصل معي مشكوراً".