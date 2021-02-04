أحمد التميمي يُرحب بقرار رؤساء البعثات الأوروبية زيارة حمصة الفوقا

أحمد التميمي

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رام الله - دنيا الوطن

رحب أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بقرار رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، زيارة قرية حمصة الفوقا، التي تتعرض لعمليات هدم متتالية لمنشآتها السكنية من قبل قوات

الاحتلال، بهدف تشريد سكانها، ومصادرة أراضيها.



وقال التميمي: "إن قوات الاحتلال، تمارس عمليات التطهير العرقي على رؤوس الأشهاد، ضاربة بعرض الحائط قوانين حقوق الإنسان والقوانين والاتفاقات الدولية، التي تحرم المس بالسكان المدنيين والواقعين تحت الاحتلال، ونقلهم وتشريدهم قصراً من أماكن سكناهم ومصادرة أراضيهم".



وأعرب التميمي، عن تقديره للجهود العظيمة، التي تقوم بها هيئة

مقاومة الجدار والاستيطان، وعلى رأسها الوزير وليد عساف، والتي أعادت بناء القرية لأكثر من مرة، بعد أن قامت قوات الاحتلال بهدمها مرتين في أقل من 48 ساعة.



وأضاف التميمي: "إن هذه الجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال، استناداً إلى الضوء الأخضر من إدارة ترامب البائدة، والهادفة إلى ضم منطقة الأغوار الفلسطينية في إطار خطة ضم الضفة الغربية، تستدعي موقفاً دولياً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها".



وأشار التميمي إلى أن القيادة الفلسطينية، تواكب أولاً بأول، التطورات الخطيرة، التي تقوم بها قوات الاحتلال بهذا الصدد، وتتابع إجراءات التوجه إلى المحاكم الدولية؛ لمحاسبة الاحتلال، وفق القانون الدولي الإنساني، والمحاكم الدولية ذات الاختصاص.