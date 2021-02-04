شؤون فلسطينية

حنا عيسى: المستوطنات عقبة كأداء في طريق السلام

حنا عيسى: المستوطنات عقبة كأداء في طريق السلام
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي، بأن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي، مطالب بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قواعد القانون الدولي، كقوة احتلال، ومواجهة الخطوات الاحتلالية الأحادية، والتي سعت وتسعى إسرائيل من خلالها لفرض وتكريس سياسة الأمر الواقع، خاصة في مدينة القدس الشرقية.

وأضاف عيسى: "إن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام مجدداً ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل أساساً في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل، بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها.

وقال: "إن الموقف الدولي العام لمجموع الدول يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله يتناقض مع القانون الدولي من جهة أولى ولابد من ضرورة إلزام إسرائيل بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين من جهة ثانية، وأن المجتمع الدولي يصر على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لإبقائها في إطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للأراضي المحتلة".

وتابع" بالرغم من هذا الوضوح في الموقف الدولي اتجاه الطبيعة القانونية لأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي فيها مازالت إسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية، وبالتالي تهويد الأراضي الفلسطينية وخصوصاً مدينة القدس الشرقية المحتلة غير مكترثة بمطالب المجتمع الدولي والعالم بالتوقف عن هذه السياسة العدوانية والتي لا تسمح في النهاية بالوصول إلى سلام على أساس حل الدولتين".

واختتم عيسى قائلاً: "إن التمترس الإسرائيلي الحالي، وراء عدم إمكانية وقف النشاط الاستيطاني في المستوطنات الإسرائيلية لا يهدف إلا لكسب الوقتن واهدار الجهود والنوايا الصادقة الذي يبذلها المجتمع الدولي بغرض المضي قدماً باتجاه السلام العادل والشامل، لذا رسالة العالم الى إسرائيل واضحة وهيان المستوطنات غير قانونية وإنها عقبة كبرى في الطريق لتحقيق الامن والاستقرار اللذين يمكن تحقيقها فقط  من  خلال الحل النهائي الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967.

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