شاهد.. الرئيس عباس للوزير عساف: "إلعن أبوهم"
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بعد عملية هدم خيام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وقال له باللهجة الفلسطينية: "العن أبوهم".
وتوجه عباس إلى عساف قائلاً: "وليد.. الله يعطيك العافية.. العن أبوهم.. لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم".
وأضاف: "الاحتلال سيزول، ومثلما رحل دونالد ترامب، سيرحل غيره".
بدوره، رد عساف بالقول: "سنعيد البناء وسنبقى ثابتون.. نحن جنودك وجنود الوطن، ومخطط التهجير القسري سيفشل، كما فشل مخطط ضم الأغوار، وكما فشل مخطط (صفقة القرن)".
هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بعد عملية هدم خيام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وقال له باللهجة الفلسطينية: "العن أبوهم".
وتوجه عباس إلى عساف قائلاً: "وليد.. الله يعطيك العافية.. العن أبوهم.. لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم".
وأضاف: "الاحتلال سيزول، ومثلما رحل دونالد ترامب، سيرحل غيره".
بدوره، رد عساف بالقول: "سنعيد البناء وسنبقى ثابتون.. نحن جنودك وجنود الوطن، ومخطط التهجير القسري سيفشل، كما فشل مخطط ضم الأغوار، وكما فشل مخطط (صفقة القرن)".
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