شاهد.. الرئيس عباس للوزير عساف: "إلعن أبوهم"

رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بعد عملية هدم خيام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وقال له باللهجة الفلسطينية: "العن أبوهم".وتوجه عباس إلى عساف قائلاً: "وليد.. الله يعطيك العافية.. العن أبوهم.. لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم".وأضاف: "الاحتلال سيزول، ومثلما رحل دونالد ترامب، سيرحل غيره".بدوره، رد عساف بالقول: "سنعيد البناء وسنبقى ثابتون.. نحن جنودك وجنود الوطن، ومخطط التهجير القسري سيفشل، كما فشل مخطط ضم الأغوار، وكما فشل مخطط (صفقة القرن)".