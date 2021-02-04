شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2020

الإحصاء: انخفاض حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2020
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، انخفاضاً حاداً مقداره 7.95% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 95.60 خلال العام 2020 مقارنة بـ 103.86 خلال العام 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

وكان لجائحة (كوفيد-19) خلال العام 2020 وتداعياتها الأثر الأكبر على تراجع الإنتاج الصناعي في فلسطين، على مستوى الأنشطة الرئيسية سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 23.07%، وأنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 10.46%، بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 11.61%، وأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 5.98%.

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر كانون أول،12/2020

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 4.49% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر وتشرين ثاني 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 106.95 خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بـــ 102.36 خلال شهر تشرين ثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 22.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 9.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.85% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 3.10% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات التبغ.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الملابس، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المشروبات.

أخبار ذات صلة

أحمد التميمي يُرحب بقرار رؤساء البعثات الأوروبية زيارة حمصة الفوقا

أحمد التميمي يُرحب بقرار رؤساء البعثات الأوروبية زيارة حمصة الفوقا

حنا عيسى: المستوطنات عقبة كأداء في طريق السلام

حنا عيسى: المستوطنات عقبة كأداء في طريق السلام

شاهد.. الرئيس عباس للوزير عساف: &#34;إلعن أبوهم&#34;

شاهد.. الرئيس عباس للوزير عساف: "إلعن أبوهم"

الأسير &#34;بدر الرزة&#34; يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع

الأسير "بدر الرزة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع

مصطفى البرغوثي: هدم الاحتلال لحمصة الفوقا تطهيرعرقي وجريمة حرب

مصطفى البرغوثي: هدم الاحتلال لحمصة الفوقا تطهيرعرقي وجريمة حرب

نصر: حركة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة

نصر: حركة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة

لِمَ يتم تحييد الطائرات المُسيرة الإسرائيلية في سماء غزة؟

لِمَ يتم تحييد الطائرات المُسيرة الإسرائيلية في سماء غزة؟

الاحتلال يهدم منزلاً ويفتش عدة منازل في الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً ويفتش عدة منازل في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أحمد التميمي يُرحب بقرار رؤساء البعثات الأوروبية زيارة حمصة الفوقا

أحمد التميمي يُرحب بقرار رؤساء البعثات الأوروبية زيارة حمصة الفوقا

حنا عيسى: المستوطنات عقبة كأداء في طريق السلام

حنا عيسى: المستوطنات عقبة كأداء في طريق السلام

الإحصاء: انخفاض حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2020

الإحصاء: انخفاض حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2020

الأسير &#34;بدر الرزة&#34; يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع

الأسير "بدر الرزة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع

مصطفى البرغوثي: هدم الاحتلال لحمصة الفوقا تطهيرعرقي وجريمة حرب

مصطفى البرغوثي: هدم الاحتلال لحمصة الفوقا تطهيرعرقي وجريمة حرب

نصر: حركة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة

نصر: حركة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة

الاحتلال يهدم منزلاً ويفتش عدة منازل في الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً ويفتش عدة منازل في الخليل

هنية يعزي بوفاة البروفيسور &#34;عبد الستار قاسم&#34;

هنية يعزي بوفاة البروفيسور "عبد الستار قاسم"

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)