الإحصاء: انخفاض حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، انخفاضاً حاداً مقداره 7.95% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 95.60 خلال العام 2020 مقارنة بـ 103.86 خلال العام 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).



وكان لجائحة (كوفيد-19) خلال العام 2020 وتداعياتها الأثر الأكبر على تراجع الإنتاج الصناعي في فلسطين، على مستوى الأنشطة الرئيسية سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 23.07%، وأنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 10.46%، بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 11.61%، وأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 5.98%.



ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر كانون أول،12/2020



سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 4.49% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر وتشرين ثاني 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 106.95 خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بـــ 102.36 خلال شهر تشرين ثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية



سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 22.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.



وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 9.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.



وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.85% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.



وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 3.10% خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.



أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر كانون أول 2020 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2020 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات التبغ.



من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الملابس، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المشروبات.