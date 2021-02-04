الأسير "بدر الرزة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع

الأسير بدر الرزة

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير بدر الرزة (32 عاماً) من نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وللسماح له بلقاء والده الأسير حسام الرزة، القابع في سجن (جلبوع).



وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الخميس، أن الأسير الرزة يقبع في زنازين سجن (النقب الصحراوي) منذ أن أعلن إضرابه عن الطعام، لافتاً إلى أن الأمر الإداري الحالي الصادر بحقّه، ينتهي الشهر الجاري.



وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل الأسير الرزة في آب/ أغسطس العام الماضي، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لـ 6 أشهر، علماً أنه أسير سابق، أمضى في الأسر ما مجموعه 4 سنوات ونصف، جميعها رهن الاعتقال الإداري، وكان قد خاض سابقاً إضراباً عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري.



يشار إلى بدر هو نجل الأسير حسام الرزة (63 عاماً)، وهو أسير إداري، أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 18 عاماً.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخراً، حيث بلغ مجموع الأوامر الإدارية، التي أصدرتها خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وكانون الثاني/ يناير العام الجاري، (236) أمراً.