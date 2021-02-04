مصطفى البرغوثي: هدم الاحتلال لحمصة الفوقا تطهيرعرقي وجريمة حرب

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إقدام جيش الاحتلال، على هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية للمرة الثالثة، بالتطهير العرقي وبجريمة حرب.



وقال البرغوثي: إن الاحتلال، يحاول أن ينفذ التطهير العرقي والضم الفعلي في منطقة الأغوار بكاملها، وأن صمود أهالي الحمصة الفوقا، وباقي التجمعات الفلسطينية، يعري سياسة الاحتلال، ويذكي المقاومة الشعبية لمخططاته.



وقال البرغوثي: إن بيانات الإدانة والاستنكار، لا تؤثر في حكومة الاحتلال، إأن المجتمع الدولي، مطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال؛ لردعها عن مواصلة هذه الجرائم الخطيرة.