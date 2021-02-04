مصطفى البرغوثي: هدم الاحتلال لحمصة الفوقا تطهيرعرقي وجريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إقدام جيش الاحتلال، على هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية للمرة الثالثة، بالتطهير العرقي وبجريمة حرب.
وقال البرغوثي: إن الاحتلال، يحاول أن ينفذ التطهير العرقي والضم الفعلي في منطقة الأغوار بكاملها، وأن صمود أهالي الحمصة الفوقا، وباقي التجمعات الفلسطينية، يعري سياسة الاحتلال، ويذكي المقاومة الشعبية لمخططاته.
وقال البرغوثي: إن بيانات الإدانة والاستنكار، لا تؤثر في حكومة الاحتلال، إأن المجتمع الدولي، مطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال؛ لردعها عن مواصلة هذه الجرائم الخطيرة.
وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إقدام جيش الاحتلال، على هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية للمرة الثالثة، بالتطهير العرقي وبجريمة حرب.
وقال البرغوثي: إن الاحتلال، يحاول أن ينفذ التطهير العرقي والضم الفعلي في منطقة الأغوار بكاملها، وأن صمود أهالي الحمصة الفوقا، وباقي التجمعات الفلسطينية، يعري سياسة الاحتلال، ويذكي المقاومة الشعبية لمخططاته.
وقال البرغوثي: إن بيانات الإدانة والاستنكار، لا تؤثر في حكومة الاحتلال، إأن المجتمع الدولي، مطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال؛ لردعها عن مواصلة هذه الجرائم الخطيرة.
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