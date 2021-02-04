شؤون فلسطينية

نصر: حركة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة

نصر: حركة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (فتح)، إياد نصر: إن حركته تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة في الأغوار الشمالية، وحماية كل الأراضي المهددة بالمصادرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتدافع باستماتة بشتى الوسائل المشروعة عن كل شبر مهدد.

وأضاف نصر في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن اتصال الرئيس محمود عباس، بكل من الوزير وليد عساف، ومحافظ طوباس، اللواء يونس العاص، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المحاصرين في القرية مع أهلها، ترك أثراً كبيراً في نفوس المحاصرين، وزادهم إصراراً على كنس الاحتلال من ربوع الوطن.

وأكد أنه بإمكان جيش الاحتلال، أن يفعل كل شيء، لكنه لن يستطيع كسر إرادة شعب بقيادته، يدافع عن حقه في أرضه، وما هدم خربة الحمصة إلا محاولات استيطانية بائسة لن تزيدنا إلا تمسكاً بإعادة بناء القرية مرة أخرى، لمواصلة مسيرة حركتنا، النضالية المعمدة بدماء الشهداء والجرحى، وتضحيات الأسرى.

وختم نصر حديثه بالقول: "ما يقوم به جيش الاحتلال، وقطعان مستوطنيه، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت على هذه الجرائم، بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه، وسيأتي اليوم، الذي يواجه فيه مجرمو الحرب الإسرائيليون مصيرهم أمام المحاكم الدولية".

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