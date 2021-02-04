نصر: حركة فتح تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (فتح)، إياد نصر: إن حركته تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة في الأغوار الشمالية، وحماية كل الأراضي المهددة بالمصادرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتدافع باستماتة بشتى الوسائل المشروعة عن كل شبر مهدد.
وأضاف نصر في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن اتصال الرئيس محمود عباس، بكل من الوزير وليد عساف، ومحافظ طوباس، اللواء يونس العاص، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المحاصرين في القرية مع أهلها، ترك أثراً كبيراً في نفوس المحاصرين، وزادهم إصراراً على كنس الاحتلال من ربوع الوطن.
وأكد أنه بإمكان جيش الاحتلال، أن يفعل كل شيء، لكنه لن يستطيع كسر إرادة شعب بقيادته، يدافع عن حقه في أرضه، وما هدم خربة الحمصة إلا محاولات استيطانية بائسة لن تزيدنا إلا تمسكاً بإعادة بناء القرية مرة أخرى، لمواصلة مسيرة حركتنا، النضالية المعمدة بدماء الشهداء والجرحى، وتضحيات الأسرى.
وختم نصر حديثه بالقول: "ما يقوم به جيش الاحتلال، وقطعان مستوطنيه، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت على هذه الجرائم، بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه، وسيأتي اليوم، الذي يواجه فيه مجرمو الحرب الإسرائيليون مصيرهم أمام المحاكم الدولية".
قال الناطق باسم حركة (فتح)، إياد نصر: إن حركته تتقدم صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة في الأغوار الشمالية، وحماية كل الأراضي المهددة بالمصادرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتدافع باستماتة بشتى الوسائل المشروعة عن كل شبر مهدد.
وأضاف نصر في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن اتصال الرئيس محمود عباس، بكل من الوزير وليد عساف، ومحافظ طوباس، اللواء يونس العاص، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المحاصرين في القرية مع أهلها، ترك أثراً كبيراً في نفوس المحاصرين، وزادهم إصراراً على كنس الاحتلال من ربوع الوطن.
وأكد أنه بإمكان جيش الاحتلال، أن يفعل كل شيء، لكنه لن يستطيع كسر إرادة شعب بقيادته، يدافع عن حقه في أرضه، وما هدم خربة الحمصة إلا محاولات استيطانية بائسة لن تزيدنا إلا تمسكاً بإعادة بناء القرية مرة أخرى، لمواصلة مسيرة حركتنا، النضالية المعمدة بدماء الشهداء والجرحى، وتضحيات الأسرى.
وختم نصر حديثه بالقول: "ما يقوم به جيش الاحتلال، وقطعان مستوطنيه، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الصامت على هذه الجرائم، بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه، وسيأتي اليوم، الذي يواجه فيه مجرمو الحرب الإسرائيليون مصيرهم أمام المحاكم الدولية".
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