شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً ويفتش عدة منازل في الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً ويفتش عدة منازل في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفتشت عدداً من المنازل.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن جرافات الاحتلال، داهمت المنطقة المذكورة، وهدمت منزل المواطن، نوح ذيب الحروب في خربة طه في البلدة.

ومن ناحية أخرى، داهمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، عدة منازل في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، عرف من أصحابها: محمد ريان، ومحمد سليم الحروب، وحسين الحروب، ويسري عبد الجواد الحروب، كما فتشت منزل حسين الورقة من الظاهرية.

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