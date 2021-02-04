وزيرة الصحة: الحكومة اشترت مليوني جرعة تكفي لمليون مواطن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إن 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي المضاد لفيروس (كورونا)، ستصل اليوم إلى فلسطين، وتكفي لـ 5 آلاف مواطن.



وأشارت الكيلة، إلى أن الحكومة، قامت بشراء مليوني جرعة، تكفي لمليون مواطن، ولم تصل بعد، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة لشعبنا والجاليات الفلسطينية.



وبينت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس، أن لقاحات (سبوتينك) الروسي، التي ستصل اليوم، سيتم تجهيزها وأجراء الترتيبات اللوجستية لإعطائها، حسب الأولوية في أقرب وقت.



وأشارت الكيلة، إلى أن جزءاً من اللقاحات، التي تم شراؤها، ستصل فلسطين، ما بين 14- 20 من الشهر الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتقلي اللقاحات، هي للكادر الطبي وكبار والسن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن عمليات التطعيم ضد فيروس (كورونا) ستتم في نحو 45 مركزاً.



وأوضحت، أن حملة التطعيم بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل اليوم في باقي المحافظات، وتشمل مستشفيات القطاع الخاص، ومن بينهم الكادر العامل في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس (كورونا).