قطاع غزة: وفاة واحدة و200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 4062 حالة، وإجمالي المتعافين 47459 حالة، وإجمالي الوفيات 527 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 78 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.



غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 1873 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 275 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 52048