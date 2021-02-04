نتنياهو يُؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين، وذلك للمرة الثالثة.



وقال مكتب نتنياهو: إنه على الرغم من أهمية الرحلة إلى أبوظبي والبحرين، فقد قرر رئيس الوزراء، تأجيل الزيارة في هذه المرحلة بسبب إغلاق الأجواء، إثر استمرار الإغلاق الثالث المفروض بسبب تفشّي فيروس (كورونا) في إسرائيل.