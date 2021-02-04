هنية يعزي بوفاة البروفيسور "عبد الستار قاسم"

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) عائلة المفكر والبروفيسور عبد الستار قاسم، معزيًا بوفاته، بعد إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



وقدم رئيس الحركة، أحر التعازي لذوي الفقيد، مشيرًا إلى أن الأمة العربية والإسلامية، فقدت أحد أعمدة العلوم السياسية في فلسطين، ورجلًا من رجالات العمل السياسي والوطني، ومشيدًا بمواقفه السياسية والوطنية في سبيل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم خيار المقاومة بوجه الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.



واستذكر مواقفه المشرفة والشجاعة، في رفض الاتفاقات التي تستهدف حقوق الفلسطينيين، خاصة اتفاق أوسلو، راجيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.