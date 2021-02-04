وصول اللقاح الروسي لمطار (بن غوريون) تمهيدًا لتسليمه للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنوصلت صباح اليوم الخميس، شحنة اللقاح الروسي، التي خصص جزء منها لصالح السلطة الفلسطينية.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك 5) الروسي، ستصل إلى وزارة الصحة اليوم.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه "وصلت صباح اليوم أول شحنة من 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك 5) تبرعت بها روسيا للسلطة الفلسطينية".وأضافت الصحيفة: "سيتم نقل اللقاحات من مطار (بن غوريون) بالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى السلطة الفلسطينية".