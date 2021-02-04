وصول اللقاح الروسي لمطار (بن غوريون) تمهيدًا لتسليمه للسلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وصلت صباح اليوم الخميس، شحنة اللقاح الروسي، التي خصص جزء منها لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك 5) الروسي، ستصل إلى وزارة الصحة اليوم.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه "وصلت صباح اليوم أول شحنة من 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك 5) تبرعت بها روسيا للسلطة الفلسطينية".
وأضافت الصحيفة: "سيتم نقل اللقاحات من مطار (بن غوريون) بالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى السلطة الفلسطينية".
وصلت صباح اليوم الخميس، شحنة اللقاح الروسي، التي خصص جزء منها لصالح السلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك 5) الروسي، ستصل إلى وزارة الصحة اليوم.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه "وصلت صباح اليوم أول شحنة من 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك 5) تبرعت بها روسيا للسلطة الفلسطينية".
وأضافت الصحيفة: "سيتم نقل اللقاحات من مطار (بن غوريون) بالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى السلطة الفلسطينية".
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