دولي

إصابات (كورونا) تقترب من 105 ملايين حول العالم

إصابات (كورونا) تقترب من 105 ملايين حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 2 مليون ونحو 279 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 104 ملايين و912 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 76 مليوناً و797 ألفاً.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، شبه استقرار في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً طفيفاً في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 489 ألفاً و120 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 14,245 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (3,999 وفاة)، وبريطانيا (1,322 وفاة)، والبرازيل (1,209 وفيات)، وألمانيا (826 وفاة)، وإسبانيا (565 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (113,459 إصابة)، والبرازيل (53,665 إصابة)، وإسبانيا (31,596 إصابة)، وفرنسا (26,362 إصابة)، وبريطانيا (19,202 إصابة).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (461,930 وفاة)، والبرازيل (227,592 وفاة)، والمكسيك (161,240 وفاة)، والهند (154,742 وفاة)، وبريطانيا (109,335 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,150,457 إصابة)، والهند (10,791,123 إصابات)، والبرازيل (9,339,921 إصابة)، وروسيا (3,901,204 إصابات)، وبريطانيا (3,871,825 إصابة).

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