الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بعيار معدني والعديد بحالات اختناق، واعتقل أسير محرر، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر معين عثمان حمامرة (27 عاماً)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت لساعات المواطن خالد محمد فشافشة (62 عاماً) وأفرجت عنه، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني في اليد، وعدد من الشبان بحالات اختناق، وإلحاق أضرار مادية بمركبتين.



في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي فحمة وكفر الراعي، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب المدينة.



واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين فارس خضر زرينة ( 21 عاماً)، ومحمد خالد الكردي (20 عاماً)، ومالك نايف زبون (28 عاماً)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.