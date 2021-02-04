الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين فارس خضر زرينة (21 عاماً)، ومحمد خالد الكردي (20 عاماً)، ومالك نايف زبون (28 عاماً)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.