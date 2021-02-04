متى ينتهي المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين؟

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو هذه الليلة، غائماً وبارداً، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على فترات، فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



والجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



والأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي الخميس والجمعة، من خطر تشكل السيول بالأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، والغيوم الملامسة.