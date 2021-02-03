قوات الاحتلال تحتجز محافظ طوباس خلال تفقده خربة حمصة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، لعدة ساعات، خلال تفقده لآثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في خربة حمصة.



ودعا العاصي المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وكل أحرار العالم لدعم صمود أهلنا في الأغوار الشمالية.