وكالة الأنباء السورية: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بأن عـدواناً إسـرائيلياً، استهدف الليلة المنطقة الجنوبية.
وقالت (سانا): إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محافظة القنيطرة.
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بأن عـدواناً إسـرائيلياً، استهدف الليلة المنطقة الجنوبية.
وقالت (سانا): إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محافظة القنيطرة.
التعليقات