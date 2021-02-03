وكالة الأنباء السورية: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، بأن عـدواناً إسـرائيلياً، استهدف الليلة المنطقة الجنوبية.



وقالت (سانا): إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محافظة القنيطرة.