شاهد: افتتاح مقر اللجنة القطرية الجديد في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأقامت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء، حفل افتتاح مقرها الجديد في قطاع غزة، تحت رعاية السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة، وبحضور نائبه، الأستاذ خالد الحردان.وانطلق حفل الافتتاح، بحضور جمعٍ من الشخصيات الحكومية الوازنة، ونواب المجلس التشريعي، وقادة الفصائل الفلسطينية، وممثلي المؤسسات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.كما شارك في الحفل عدد من رؤساء المؤسسات التعليمية والجامعات في القطاع، ولفيف من رجال الأعمال والوجهاء والمخاتير، وممثلون عن المكاتب الاستشارية والهندسية، وشركات المقاولات في قطاع غزة.وخلال كلمته في الحفل، رحّب السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالحضور، موجهاً لهم تحيات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.وأكد العمادي، أن اللجنة القطرية، ومنذ أن بدأت عملها في مجال إعادة إعمار غزة عام 2012، بدءًا بمنحة الأمير الوالد بقيمة 407 ملايين دولار، شكّلت نقطة تحوّل في مجال التنمية والإعمار، وأشرفت على مئات المشاريع الإنسانية ضمن خطط متكاملة، لتوفير وتلبية احتياجات سكان غزة في مختلف المجالات.وأشاد بالطواقم الهندسية والفنية والإدارية والأيادي الفلسطينية العاملة، التي ساهمت في تنفيذ كافة المشاريع القطرية في قطاع غزة، متوجهاً بالشكر الجزيل لجميع المنظمات والشخصيات الدولية، وكذلك الوزارات والسلطات والمؤسسات الرسمية والشعبية، التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل إنجاح عمل اللجنة القطرية، وتسهيل مهامها حتى وصلت لهذه المرحلة المتميزة.