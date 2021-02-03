العمادي: الرئيس عباس يخصص قطعة أرض برام الله لإقامة المقر الدائم للسفارة القطرية





وأشار في كلمته خلال افتتاح مقر اللجنة القطرية في غزة، إلى أنه تجري الآن مرحلة إعداد التصاميم الهندسية للمشروع.



وقال العمادي: "إننا بذلك نؤكد أن عملنا ليس مقتصراً على قطاع غزة فحسب، بل في القدس والضفة الغربية، حيث أن لدينا مشاريع أخرى تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين أننا وبفضل الله أولاً، ثم بإشراف قيادتنا وسياستها الحكيمة، أصبحت مشاريعنا نموذجاً فريداً في مجال البنيان والعمران وتوفير احتياجات الإنسان".



واختتم كلمته بالتأكيد على موقف قيادة دولة قطر الأصيل، باستمرار الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم له على كافة المستويات وفي كل المجالات.











رام الله - دنيا الوطنوجّه السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الشكر للرئيس محمود عباس، لتخصيصه قطعة أرض بمساحة 3 دونمات في محافظة رام الله، من أجل إقامة المقر الدائم للسفارة القطرية.