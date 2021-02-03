الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بالمواقف الأخوية الصادقة، للمملكة العربية السعودية، الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.



وأكد أبو ردينة، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه المواقف ليست غريبة على المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال: إن تلك المواقف الأصيلة، أعاد التأكيد عليها أمس، مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتتبناها وتطرحها المملكة السعودية الشقيقة في المحافل كافة، خاصة في مجلس الأمن الدولي، كما جاء في كلمتها في الجلسة الأخيرة التي عقدت تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، والتأكيد المستمر على تمسك المملكة بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خياراً استراتيجياً لتحقيق مبدأ حل الدولتين.