"الخارجية": وفاة و350 إصابة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





وبذك يرتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات، إلى 365 حالة، و12389 إصابة.



وأوضحت الخارجية في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سفارتنا والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، سجلت حالة وفاة جديدة اليوم في صفوف الجالية، بسبب فيروس (كورونا)، للمواطن يوسف إبراهيم سليمان أبو شريعة (75 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 111 حالة.



وأفاد فريق العمل، المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الجالية في كل من ميتشغان، وشيكاغو، ونيويورك والينوي.





وبذلك، يرتفع عدد الإصابات إلى 9379 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 116.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة، و350 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جالياتنا حول العالم.