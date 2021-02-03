شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة، بغزة، حصيلة إصابات فيروس (كورونا) اليومية، في القطاع، ليوم الأربعاء.

وأعلنت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تسجيل 85 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.

وبذلك، يكون العدد الكلي للإصابات، 200 إصابة بعد فحص 1873 عينة بنسبة إصابة 10.6%

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