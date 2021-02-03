عربي

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إنها أحبطت هجوماً، على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة، أديس أبابا.

وأضافت، بأنه تم اعتقال 15 شخصاً بتهمة التآمر للهجوم على السفارة، مشيرة إلى أن المجموعة، التي حاولت استهداف سفارة الإمارات، تعمل بتوجيهات خارجية، وفق ما نقلت قناة (العربية).

أخبار ذات صلة

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان

(واللا): نتنياهو يجهز لزيارة مصر ولكن السيسي وضع هذا الشرط

(واللا): نتنياهو يجهز لزيارة مصر ولكن السيسي وضع هذا الشرط

وزير الخارجية العراقي يؤكد توسيع التعاون مع طهران

وزير الخارجية العراقي يؤكد توسيع التعاون مع طهران

ضاحي خلفان يكشف خطة إسرائيل لضرب إيران

ضاحي خلفان يكشف خطة إسرائيل لضرب إيران

مسؤول عسكري بريطاني كبير يُعلق على بناء أهرامات الجيزة

مسؤول عسكري بريطاني كبير يُعلق على بناء أهرامات الجيزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

نابلس: حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

نابلس: حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

جنين: سلطات الاحتلال تصور منزل أسير في طورة تمهيدا لهدمه

جنين: سلطات الاحتلال تصور منزل أسير في طورة تمهيدا لهدمه

خلال لقاء موسع.. إعادة التاكيد على استقلالية القضاء وتوسيع الحراك المطلبي لإلغاء القانون المعدل

خلال لقاء موسع.. إعادة التاكيد على استقلالية القضاء وتوسيع الحراك المطلبي لإلغاء القانون المعدل

أبو بكر: قضية الأسرى تمر بمرحلة حرجة وحكومة الاحتلال مستمرة في تصعيدها

أبو بكر: قضية الأسرى تمر بمرحلة حرجة وحكومة الاحتلال مستمرة في تصعيدها

منوعات

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ&#34;الدعارة&#34;

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ"الدعارة"

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس &#34;مثيرة&#34; وجريئة

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس "مثيرة" وجريئة

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

عربي

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان