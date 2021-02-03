وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة أنباء إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إنها أحبطت هجوماً، على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة، أديس أبابا.



وأضافت، بأنه تم اعتقال 15 شخصاً بتهمة التآمر للهجوم على السفارة، مشيرة إلى أن المجموعة، التي حاولت استهداف سفارة الإمارات، تعمل بتوجيهات خارجية، وفق ما نقلت قناة (العربية).