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شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في خلة المغربي جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة خلة المغربي بين يطا والخليل، وهدمت منزلاً مكوناً من طابق واحد تبلغ مساحة 200 متر، تعود ملكيته للمواطن جمال محمود العتيري".

وذكرت مصادر محلية، أن جرافتين للاحتلال، شاركتا في تدمير المنزل والسور المحيط به، حتى تسويته بالأرض، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة، ومنع المواطنين من الاقتراب من المنزل.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال، تدريباتها العسكرية على أراضي المواطنين بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلاف محاصيلهم الشتوية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، بأن التدريبات العسكرية في هذه المنطقة، تأتي استباقاً للقضية التي رفعها المواطنون ضد الاحتلال، احتجاجاً على استباحة أراضيهم، والضرر الذي لحق بمزروعاتهم وأراضيهم الزراعية.

وأشار العمور إلى أن الاحتلال، حوّل هذه المنطقة بسبب التدريبات المتواصلة إلى ساحة حرب، وتسبب بأضرار نفسية للمواطنين، ولا سيما الأطفال.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلال انتهاكاتهم المتواصلة لتضييق الخناق على سكان يطا والمسافر، لإجبار السكان والمزارعين على ترك منازلهم وأراضيهم، التي تعتبر مطمعاً لحكومة الاحتلال، التي تسعى إلى السيطرة عليها لصالح الاستيطان.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس، في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال، نظرًا لأهميتها التاريخية
والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً، يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

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