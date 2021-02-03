بريطانيا تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، 1322 حالة وفاة جديدة بالفيروس، انخفاضا من 1449 في اليوم السابق.



كما سجلت الوزارة 19202 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة عن الإصابات التي سجلت أمس وبلغت 16840.



وأظهرت بيانات رسمية، أن 10.02 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ارتفاعا من 9.65 مليون شخص يوم أمس.





رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، انخفاضاً بسيطاً في عدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد.