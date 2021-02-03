دولي

إيطاليا: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما تلامس حصيلة وفيات الفيروس عتبة الـ90 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 13189 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 9660 إصابة في اليوم السابق، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 477 حالة، مقابل 499 وفاة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في إيطاليا مليونين و583790 إصابة مؤكدة منها 89820 حالة وفاة و434722 حالة نشطة ومليونان و59248 حالة شفاء.

أخبار ذات صلة

بريطانيا تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

وزير الصحة البريطاني: جرعة واحدة من لقاح (أسترازينيكا) تعطي حماية 12 أسبوعاً

وزير الصحة البريطاني: جرعة واحدة من لقاح (أسترازينيكا) تعطي حماية 12 أسبوعاً

وزير الخارجية الأمريكي: تفعيل تمديد اتفاقية &#34;نيو ستارت&#34; للأسلحة النووية مع روسيا

وزير الخارجية الأمريكي: تفعيل تمديد اتفاقية "نيو ستارت" للأسلحة النووية مع روسيا

ظريف: هذا أفضل رد على اغتيال قاسم سليماني

ظريف: هذا أفضل رد على اغتيال قاسم سليماني

لافروف: التطبيع مع إسرائيل يجب ألا يعيق عملية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

لافروف: التطبيع مع إسرائيل يجب ألا يعيق عملية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

(كابينت) يناقش اليوم الملف النووي الإيراني

(كابينت) يناقش اليوم الملف النووي الإيراني

&#34;كورونا عالميًا&#34;: نحو مليونين و263 ألف وفاة و104 ملايين و401 ألف إصابة

"كورونا عالميًا": نحو مليونين و263 ألف وفاة و104 ملايين و401 ألف إصابة

مسؤول إسرائيلي: سنزيد عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب

مسؤول إسرائيلي: سنزيد عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قطاع الشباب بـ &#34;المنظمات الأهلية&#34; يصدر نداءً للمطالبة بتخفيض سن الترشح للانتخابات

قطاع الشباب بـ "المنظمات الأهلية" يصدر نداءً للمطالبة بتخفيض سن الترشح للانتخابات

الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا

الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و350 إصابة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": وفاة و350 إصابة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

منوعات

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ&#34;الدعارة&#34;

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ"الدعارة"

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس &#34;مثيرة&#34; وجريئة

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس "مثيرة" وجريئة

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

عربي

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان