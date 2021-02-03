قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة وتفكك الخيام التي نصبتها هيئة مقاومة الجدار

جانب من تهجير مواطنين في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خربة حمصة بالأغوار الشمالية، وفككت الخيام، التي قدمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للمواطنين، بدلاً من التي هدمتها صباح اليوم.



وأفاد مدير عام العمل الشعبي، ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، بأن الاحتلال داهم المنطقة وفكك خمس خيام نصبتها الهيئة، مساء اليوم، بدلاً من التي هدمها الاحتلال للمواطنين في النهار.



وأضاف: بأن الاحتلال، احتجز منذ الصباح حتى الآن سبع مركبات، منها ثلاث مركبات لهيئة المقاومة، واثنتين للزراعة، وواحدة لبلدية طمون، ومركبة للمواطن أيمن غريب.



يشار إلى أن الاحتلال، نفذ اليوم عمليات هدم وتفكيك ومصادرة لعشرين منشأة للسكان في الخربة، كما هدم أربعين منشأة قبل يومين للعائلات ذاتها.