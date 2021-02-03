عاجل

  • "الصحة" بغزة:يكون العدد الكلي للإصابات 200 إصابة بعد فحص 1873 عينة بنسبة إصابة 10.6%

  • "الصحة" بغزة: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأربعاء

شؤون فلسطينية

القنصل البريطاني يُرحب بإعلان تخصيص لقاحات (كورونا) لصالح الأراضي الفلسطينية

القنصل البريطاني يُرحب بإعلان تخصيص لقاحات (كورونا) لصالح الأراضي الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحب القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، بإعلان التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، بتخصيص 240.000 جرعة من لقاح (أكسفورد/ أسترازينيكا) و37.440 جرعة من لقاح (فايزر بيونتيك)، لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال هول: إن "فيروس (كورونا) هو مرض مخيف عابر للحدود، لا أحد في مأمن حتى نكون جميعاً بمأمن".

وأضاف: "قامت المملكة المتحدة، بالتعهد بوقت سابق بتقديم 1.3 مليار جنيه إسترليني، كمساعدات لإنهاء جائحة (كورونا) في العالم في أسرع وقت ممكن، كما وقدمت القنصلية البريطانية في القدس المعدات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات للطواقم الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: "تعمل المملكة المتحدة مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، بشكل مستمر وممنهج؛ لتوفير استجابة عالمية سريعة لمواجهة الوباء".

"كما تعهدت المملكة المتحدة، بتقديم 548 مليون جنيه إسترليني لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، للمساعدة في توفير مليار جرعة من لقاحات (كورونا) خلال العام الجاري.

وختم هول: "يسعدني جداً سماع إعلان اليوم، بتخصيص التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ما يقارب ربع مليون جرعة من لقاحات (كورونا) لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة، العدد النهائي المخصص للقاحات ليس نهائياً بعد، إلا أنها أخبار إيجابية تسمح لجميع الجهات المختصة، بالبدء في التخطيط من أجل استلام اللقاحات".

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة وتفكك الخيام التي نصبتها هيئة مقاومة الجدار

قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة وتفكك الخيام التي نصبتها هيئة مقاومة الجدار

الرئيس عباس يُعبر عن بالغ الغضب من استمرار العدوان الهمجي في الأغوار

الرئيس عباس يُعبر عن بالغ الغضب من استمرار العدوان الهمجي في الأغوار

تعرّف على سعر الدجاج اللاحم في قطاع غزة ليوم الخميس

تعرّف على سعر الدجاج اللاحم في قطاع غزة ليوم الخميس

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

نابلس: حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

نابلس: حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

جنين: سلطات الاحتلال تصور منزل أسير في طورة تمهيدا لهدمه

جنين: سلطات الاحتلال تصور منزل أسير في طورة تمهيدا لهدمه

خلال لقاء موسع.. إعادة التاكيد على استقلالية القضاء وتوسيع الحراك المطلبي لإلغاء القانون المعدل

خلال لقاء موسع.. إعادة التاكيد على استقلالية القضاء وتوسيع الحراك المطلبي لإلغاء القانون المعدل

منوعات

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ&#34;الدعارة&#34;

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ"الدعارة"

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس &#34;مثيرة&#34; وجريئة

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس "مثيرة" وجريئة

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

عربي

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان