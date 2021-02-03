القنصل البريطاني يُرحب بإعلان تخصيص لقاحات (كورونا) لصالح الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، بإعلان التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، بتخصيص 240.000 جرعة من لقاح (أكسفورد/ أسترازينيكا) و37.440 جرعة من لقاح (فايزر بيونتيك)، لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال هول: إن "فيروس (كورونا) هو مرض مخيف عابر للحدود، لا أحد في مأمن حتى نكون جميعاً بمأمن".



وأضاف: "قامت المملكة المتحدة، بالتعهد بوقت سابق بتقديم 1.3 مليار جنيه إسترليني، كمساعدات لإنهاء جائحة (كورونا) في العالم في أسرع وقت ممكن، كما وقدمت القنصلية البريطانية في القدس المعدات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات للطواقم الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وقال: "تعمل المملكة المتحدة مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، بشكل مستمر وممنهج؛ لتوفير استجابة عالمية سريعة لمواجهة الوباء".



"كما تعهدت المملكة المتحدة، بتقديم 548 مليون جنيه إسترليني لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، للمساعدة في توفير مليار جرعة من لقاحات (كورونا) خلال العام الجاري.



وختم هول: "يسعدني جداً سماع إعلان اليوم، بتخصيص التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ما يقارب ربع مليون جرعة من لقاحات (كورونا) لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة، العدد النهائي المخصص للقاحات ليس نهائياً بعد، إلا أنها أخبار إيجابية تسمح لجميع الجهات المختصة، بالبدء في التخطيط من أجل استلام اللقاحات".