لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 89 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 3320 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3315، فيما إجمالي عدد الإصابات 309162.



رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان اليوم الأربعاء، حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد خلال يوم واحد.