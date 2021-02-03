عاجل

  • "الصحة" بغزة:يكون العدد الكلي للإصابات 200 إصابة بعد فحص 1873 عينة بنسبة إصابة 10.6%

  • "الصحة" بغزة: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأربعاء

شؤون فلسطينية

"التنمية": نذلل كل العقبات لحماية ورعاية وتمكين أطفال دولة فلسطين

"التنمية": نذلل كل العقبات لحماية ورعاية وتمكين أطفال دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، حرصها على التزام دولة فلسطين بمنع العنف ضد الأطفال، انطلاقا من أن الاستثمار الحقيقي في فلسطين يبدأ من الأطفال باعتبارهم مستقبل وجودنا وبقائنا على هذه الأرض، وعلى الرغم من وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس الانتهاكات العديدة بحق أطفالنا، سنبقى في خط الدفاع الأول لحمايتهم والاستثمار بهم ومشاركتهم وإعدادهم للوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف مما يضمن لهم التمتع بحياة آمنه تسودها قيم العدالة والمساواة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدراية والتخطيط، عاصم خميس خلال كلمته ممثلاً عن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، في اطلاق الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد الاطفال، اليوم الأربعاء عبر تقنية "زووم"، نسعى للشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة، والعمل على رسم السياسات وبناء الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية، بهدف تعزيز صمود أبناء شعبنا ومساعدتهم في التصدي للمشكلات الاجتماعية ونتطلع إلى المضي قدما من خلال بذل الجهود الكفيلة بتذليل كافة العقبات امام اطفالنا. 

وتابع خميس إن وزارة التنمية الاجتماعية وتطبيقا للتشريعات تتخذ كافة السياسات والبرامج والخدمات والاجراءات المناسبة لتقوية أواصر الأسرة باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى، وينسجم هذا التوجه مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية وأهداف التنمية المستدامة التي التزمت بهما دولة فلسطين.

وأشار خميس ولتحقيق أهداف استراتيجية مناهضة العنف ضد الأطفال في فلسطين، تدعم الوزارة التعاون الوثيق مع كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وتراقب الوزارة عملية التنفيذ وستعمل على التقييم والمتابعة وتنظيم العمل بين جميع الجهات على قاعدة الشراكة والتعاون لخدمة أطفالنا، وندعو الجميع للعمل معا وبتعاون عال على تنفيذ برامج وقائية وبرامج علاجية في حالات وقضايا سوء معاملة الأطفال.

وتابع: تعمل الوزارة من خلال شبكات الحماية ومرشدي حماية الطفولة والمهنيين الآخرين العاملين مع الأطفال على ضمان وجود بيئة آمنة وصديقة ومستجيبة لحاجات الأطفال الذين يواجهون خطر الاعتداء والإهمال."

وتقدم خميس بالشكر باسم وزير التنمية الاجتماعية لجميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد هذه الاستراتيجية، من وزارات ومؤسسات حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات ومنظمات دولية، ولمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، على مساعدتهم في إعداد هذه الاستراتيجية والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم على تعاونهم الدائم معنا لخدمة أطفالنا.

وقد شارك باطلاق الاستراتيجية كلا من نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ممثلة برتراند باينفل، الممثلة الخاصة لليونيسف في دولة فلسطين لوتشيا ألمي، وممثل عن وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد حواش.

وفي ختام اللقاء قدم مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمد القرم عرضاً لأهم مخرجات استراتيجية مناهضة العنف ضد الأطفال ، كما قدم شادي جابر من المركز الفلسطيني للارشاد عرضا حول حول الآثار الايجابية لأنشطة الوقاية من العنف على الأطفال، وتولى عرافة الحفل الطفل خطيب الخطيب وهو أحد أعضاء لجان الحماية والمناصرة.



أخبار ذات صلة

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة وتفكك الخيام التي نصبتها هيئة مقاومة الجدار

قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة وتفكك الخيام التي نصبتها هيئة مقاومة الجدار

القنصل البريطاني يُرحب بإعلان تخصيص لقاحات (كورونا) لصالح الأراضي الفلسطينية

القنصل البريطاني يُرحب بإعلان تخصيص لقاحات (كورونا) لصالح الأراضي الفلسطينية

الرئيس عباس يُعبر عن بالغ الغضب من استمرار العدوان الهمجي في الأغوار

الرئيس عباس يُعبر عن بالغ الغضب من استمرار العدوان الهمجي في الأغوار

تعرّف على سعر الدجاج اللاحم في قطاع غزة ليوم الخميس

تعرّف على سعر الدجاج اللاحم في قطاع غزة ليوم الخميس

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

نقابة المحامين:استمرار الحراك حتى إلغاء أو تجميد القرارات المتعلقة بالقضاء لحين عرضها على التشريعي

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

فتح تحذر من شائعات تستهدف قياداتها ورموزها لضرب كتلتها التصويتية

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جمعية المستهلك ترحب بتوجه سوق رأس المال بإعادة دراسة نظام تعرفة أقساط تأمين المركبات

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

نابلس: حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

نابلس: حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

جنين: سلطات الاحتلال تصور منزل أسير في طورة تمهيدا لهدمه

جنين: سلطات الاحتلال تصور منزل أسير في طورة تمهيدا لهدمه

خلال لقاء موسع.. إعادة التاكيد على استقلالية القضاء وتوسيع الحراك المطلبي لإلغاء القانون المعدل

خلال لقاء موسع.. إعادة التاكيد على استقلالية القضاء وتوسيع الحراك المطلبي لإلغاء القانون المعدل

منوعات

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ&#34;الدعارة&#34;

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ"الدعارة"

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس &#34;مثيرة&#34; وجريئة

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس "مثيرة" وجريئة

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

عربي

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الكويت: الحكومة تُصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان

سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان