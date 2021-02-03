جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على 18مطلوباً للعدالة وضبطت ثلاث مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية قامت الشرطة بالقبض على 18 مطلوباً للعدالة بحقهم 31 مذكرة قضائية وضبطت ثلاث مركبات غير قانونية في مدينة جنين.



وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.