نابلس: حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حكمت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات، على المتهم(ع،ق،أ) بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، عن تهمة شهادة الزور أثناء التحقيق في جناية أو أمام المحكمة سندا لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.



جاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.