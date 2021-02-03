جنين: سلطات الاحتلال تصور منزل أسير في طورة تمهيدا لهدمه

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رام الله - دنيا الوطن

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل الأسير محمد مروح كبها من قرية طورة جنوب غرب جنين، بعد قرار محكمة الاحتلال العليا بهدم المنزل.



وذكر مؤيد شقيق الأسير، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال برفقة ضابط مخابرات ومستوطن وكلاب بوليسية إقتحمت القرية وقاموا بتصوير منزل شقيقي المعتقل منذ تاريخ 24 كانون أول/ديسمبر العام الماضي، بعد ساعات من قرار الهدم.



وأضاف، أن محامية مركز شكاوي أبلغتهم بقرار هدم الطابقين الثاني والثالث بعد أن رفضت المحكمة قرار الإستئناف بهدم الطابق الثاني فقط.