مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى وأدّوا خلالها طقوسًا تلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر في القدس، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة.



ولفتت المصادر إلى أن الاقتحامات تمت تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في الوقت ذاته التي تمنع القوات ذاتها المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه إلا بشروط مشددة.