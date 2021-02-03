الكويت: الحكومة تصدر عدة قرارات لاحتواء تفشي فيروس (كورونا)





ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن الحكومة قررت إغلاق مراكز التسوق والمطاعم الـ8 مساء بداية من الأسبوع المقبل، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس (كورونا).





كما قررت الحكومة إغلاق الصالونات والنوادي بداية من الأسبوع المقبل بسبب (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام كويتية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة قررت فرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين من خارج البلاد.