الصين تأمل أن تدعو الولايات المتحدة "الصحة العالمية" لإجراء تتبع أصل فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن أملها في أن تدعو الحكومة الأمريكية خبراء من منظمة الصحة العالمية لإجراء بحث لتتبع مصدر فيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة.



وأدلى وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة، إن ترتيبات الصين لخبراء منظمة الصحة العالمية لم تكن شفافة.



وأشار وانغ إلى أنه منذ تفشي المرض، حافظت الصين دائما على اتصال وتعاون وثيقين مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمسألة تتبع أصل المرض بطريقة مفتوحة وشفافة، قائلا إن زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين جزء من التعاون العالمي في البحث العلمي حول تتبع مصدر الفيروس. وقدمت الحكومة الصينية دعما ومساعدة بقوة من أجل هذه الغاية.



وأضاف المتحدث أن "الخبراء الصينيين تشاركوا كمية كبيرة من المعلومات ونتائج البحث مع نظرائهم وأجروا دورات عديدة من التبادلات العميقة حول الشؤون العلمية محل الاهتمام المشترك. وأدلى خبراء من منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليون بتعليقات إيجابية في هذا الصدد".



واستطرد وانغ أن تتبع مصدر الفيروس عملية علمية معقدة تضم العديد من الدول والأماكن. وتشير أدلة وتقارير ودراسات عديدة إلى أن المرض انتشر بالفعل في أجزاء عديدة من العالم في تاريخ يرجع إلى بداية النصف الثاني من 2019.



وضرب المتحدث مثالا بتقرير نشرته المراكز الأمريكية للسيطرة على المرض والوقاية منه، والذي يفيد بالعثور على أجسام مضادة لكوفيد-19 في عينات دم من تبرعات روتينية بالدم تم جمعها في ديسمبر 2019 في الولايات المتحدة.



وقال المتحدث إن هذا يعني أن حالات العدوى بكوفيد-19 ربما تكون قد حدثت في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، قبل تسجيل أول حالة رسمية في البلاد في 21 يناير 2020.



وأضاف المتحدث "نأمل أن يتبنى الجانب الأمريكي موقفا إيجابيا وعلميا وتعاونيا وأن يحافظ على الشفافية في تتبع مصدر الفيروس، كما فعلت الصين وأن يدعو خبراء من منظمة الصحة العالمية لإجراء بحث في تتبع أصل المرض في الولايات المتحدة، من أجل تقديم إسهامات إيجابية في التعاون الدولي في محاربة المرض وتتبع المصدر بطريقة علمية".