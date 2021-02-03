الصالح يثني على جهود سفيرة مملكة الدنمارك لدى فلسطين ودعمها لقطاع الحكم المحلي

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رام الله - دنيا الوطن

أثنى وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، على الجهود التي بذلتها سفيرة مملكة الدنمارك لدى فلسطين نتاليا فاينبيرغ، ودعمها الكبير لقطاع الحكم المحلي بشكل خاص ولمختلف القطاعات التنموية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، بمناسبة انتهاء مهام السفيرة في فلسطين، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. توفيق البديري، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.



وأشاد الصالح بالدور الإيجابي والفعال للسفيرة فاينبيرغ، والروح التعاونية التي أبدتها خلال سلسلة اللقاءات مع قيادة الوزارة وطواقمها والتي كانت تهدف لبحث سبل آليات الدعم وكيفية توجيهه من خلال البرامج العديدة التي تنفذها الوزارة بدعم الشركاء الدوليين والتي تضمنت العديد من المشاريع التطويرية والتنموية وبرامج تطوير القدرات للعاملين في قطاع الحكم المحلي.



وتمنى الصالح للسفيرة النجاح والتوفيق في حياتها المهنية ومهامها الجديدة، مشيراً إلى أنها مرحب بها دائما في فلسطين.



بدروها، عبرت فاينبرغ عن عظيم امتنانها وشكرها لفلسطين وقيادتها وشعبها على ترحيبهم الدائم بها وحسن الاستضافة خلال فترة عملها، كما وأشادت بروح العمل الإيجابية التي أثمرت عن تعاون بناء ومثمر وملموس على أرض الواقع.



وأكدت استمرار بلادها في دعم مختلف القطاعات الحيوية والتنموية في فلسطين، وبخاصة قطاع الحكم المحلي لما له من أهمية خاصة، واستمرار العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.