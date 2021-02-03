محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير مسالمة لمدة أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت محكمة الاحتلال في بئر السبع اليوم الأربعاء، البت في الاستئناف المقدم في قضية الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة، على القرار القاضي برفض الإفراج المبكر عنه، وذلك لمدة أسبوع، وطلبت من النيابة (نيابة الاحتلال) خلال هذه المدة بإعطاء تفسيرات حول أسباب رفضها.



وكانت محكمة قد عُقدت اليوم للأسير مسالمة، وهي المحكمة الثانية التي تُعقد له مؤخرًا، حيث رفضت لجنة الإفراجات قبل نحو أسبوع الإفراج عنه، وصادقت لاحقًا المحكمة المركزية على القرار، رغم وضعه الصحي الحرج.



وأكد نادي الأسير اليوم الأربعاء، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأسير مسالمة المُحتجز في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، وذلك منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في كانون الثاني/ يناير الماضي.



يُشار إلى أن الأسير مسالمة تعرض لمماطلة وإهمال طبي متعمد قبل نقله من سجن "النقب" إلى المستشفى، ليتبين أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) وأن المرض في مرحلة متقدمة.



الأسير حسين مسالمة من بيت لحم، معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن 20 عامًا