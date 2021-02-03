الرئيس عباس يعزي رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي بوفاة زوجته

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد السلام المجالي، معزيا بوفاة زوجته، جون ماري المجالي.



وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرتها ولعشيرة المجالي، داعيا الله أن يشملها بعفوه ومغفرته، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمكم من بعدها الصبر وحسن العزاء