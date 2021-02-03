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الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل عشر حالات وفاة، و1280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق بيان صادر عن الصحة الأردنية، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 330,474 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 8912 حالة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4344 حالة.

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